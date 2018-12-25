2018-12-25T10:51:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Католики со всего мира сегодня празднуют Рождество – день рождения Иисуса Христа

Великий праздник Рождества отмечают 25 декабря боле чем в 145 странах мира, а в Беларуси – примерно два миллиона человек
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Католики со всего мира сегодня празднуют Рождество – день рождения Иисуса ХристаКатолики со всего мира сегодня празднуют Рождество – день рождения Иисуса ХристаФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Также день рождения Спасителя сегодня отмечают протестанты и православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши и Сирии. По католической традиции, празднеству предшествует Адвента — время подготовки к Рождеству, которое начинается за 4 воскресенья до самого праздника. Все это время соблюдают пост. Рождественский пост считается самым строгим и заканчивается в ночь перед праздником, когда на небе загорается первая звезда.

Самая известная рождественская традиция — венок Адвента, в котором устанавливают 4 свечи. В первое воскресенье зажигается первая свеча, на следующее – вторая… И так до конца. Священнослужители в этот период облачаются в фиолетовые одеяния и напоминают о том, что Рождество – время совершать дела милосердия, приходить на собрания и исповеди.

Великий праздник Рождества отмечают 25 декабря боле чем в 145 странах мира, а в Беларуси – примерно два миллиона человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Великий праздник Рождества отмечают 25 декабря боле чем в 145 странах мира, а в Беларуси – примерно два миллиона человекФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Местом рождения Христа считается Вифлеем. Чтобы стать частью священного события Рождественской ночи, накануне тысячи паломников съехались на западный берег реки Иордан.

Рождественская месса прошла и в Беларуси. У нас праздник Рождества сегодня отмечают два миллиона католиков. Главное богослужение состоялось в Могилеве в кафедральном костеле Святого Станислава. Мессы проходили на трех языках – белорусском, польском и литовском. В начале каждой священник укладывал в ясли фигурку младенца Христа.

У костела установили главный символ Рождества – вертеп с фигурками Марии, Иосифа и Христа. Сын Божий появился на свет в пещере, где пастухи укрывали скот. О том, что Иисус родился, им возвестили ангелы.

В день католического Рождества служат три мессы, во время которых возводят хвалу Спасителю — ночью, на заре и днем. Во время каждой читают разные части Писания. Сам же праздник длится 8 дней: с 25 декабря по 1 января. И этот период называют Октавой Рождества.

Со светлым праздником и счастливого вам Рождества!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Быховом рыбак ушел под воду
Погода ухудшится. Завтра по стране – сильный ветер и снег
В Светлогорском районе мужчина слил 170 литров дизтоплива из баков карьерной техники
Белорусский боксер Сергей Новиков выиграл престижный бой по версии Всемирного боксерского совета (WBC)
Митрополит Тадеуш Кондрусевич поздравил белорусских католиков с Рождеством
Минское «Динамо» обыграло трехкратного обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс»
Лукашенко летит в Москву: «Было жестко обещано: «Никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси». «Но сроки фактически сорваны»
Посольства США и Великобритании поздравили белорусов с Рождеством видео на белорусском
Авария в Крупском районе: водитель погиб, 5-летняя девочка в больнице
Во вторник католики празднуют Рождество. Где пройдут службы в Минске?
Полоцкие автолюбители соорудили елку из 60 машин
Увеличатся ли очереди в поликлиниках, когда вместо терапевтов появятся врачи общей практики?
Водитель фуры пожалел собаку и столкнулся с другим большегрузом
В Беларуси установили новые тарифы на коммуналку
На границе с Польшей и Литвой собрались большие очереди
В Барановичах в МЧС поступил ложный звонок о минировании вокзала
В Беларуси разрешили бесплатно провозить в поездах мелких домашних животных и птиц
Лукашенко поздравил императора Японии с 85-летием
В Лепельском районе легковушка на встречной столкнулась с грузовиком
В шахте «Уралкалия» в Соликамске нашли тела 8 погибших горняков
В Витебске пропал мальчик
Под Мозырем грузовик протаранил трактор
Три женщины погибли в лобовом ДТП в Рогачевском районе