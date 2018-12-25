Католики со всего мира сегодня празднуют Рождество – день рождения Иисуса Христа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Великий праздник Рождества отмечают 25 декабря боле чем в 145 странах мира, а в Беларуси – примерно два миллиона человек

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Также день рождения Спасителя сегодня отмечают протестанты и православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши и Сирии. По католической традиции, празднеству предшествует Адвента — время подготовки к Рождеству, которое начинается за 4 воскресенья до самого праздника. Все это время соблюдают пост. Рождественский пост считается самым строгим и заканчивается в ночь перед праздником, когда на небе загорается первая звезда.

Самая известная рождественская традиция — венок Адвента, в котором устанавливают 4 свечи. В первое воскресенье зажигается первая свеча, на следующее – вторая… И так до конца. Священнослужители в этот период облачаются в фиолетовые одеяния и напоминают о том, что Рождество – время совершать дела милосердия, приходить на собрания и исповеди.

Великий праздник Рождества отмечают 25 декабря боле чем в 145 странах мира, а в Беларуси – примерно два миллиона человекФото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Местом рождения Христа считается Вифлеем. Чтобы стать частью священного события Рождественской ночи, накануне тысячи паломников съехались на западный берег реки Иордан.

Рождественская месса прошла и в Беларуси. У нас праздник Рождества сегодня отмечают два миллиона католиков. Главное богослужение состоялось в Могилеве в кафедральном костеле Святого Станислава. Мессы проходили на трех языках – белорусском, польском и литовском. В начале каждой священник укладывал в ясли фигурку младенца Христа.

У костела установили главный символ Рождества – вертеп с фигурками Марии, Иосифа и Христа. Сын Божий появился на свет в пещере, где пастухи укрывали скот. О том, что Иисус родился, им возвестили ангелы.

В день католического Рождества служат три мессы, во время которых возводят хвалу Спасителю — ночью, на заре и днем. Во время каждой читают разные части Писания. Сам же праздник длится 8 дней: с 25 декабря по 1 января. И этот период называют Октавой Рождества.

Со светлым праздником и счастливого вам Рождества!