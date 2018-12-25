Минское «Динамо» обыграло трехкратного обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс»

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Обе команды уже встречались на льду в этом сезоне - в Казани. К матчу с «Ак Барсом» динамовцы подошли уже с двумя победами. И на домашнем льду у них тоже все получилось, хотя многие в это и не верили.

- Это лучшая игра в нашем исполнении в текущем сезоне. На мой взгляд, переломным в матче стал момент во втором периоде, когда выстояли втроем против пятерки соперника, - цитирует слова главного тренера минчан Андрея Сидоренко belta.by, которые он сказал хоккеистам после игры..

К слову, после 40 матчей этого сезона в копилке у минского «Динамо» 28 очков. Следующие матчи чемпионата КХЛ «зубры» проведут уже не дома. Уже 26 декабря на выезде сразятся с челябинским «Трактором». 28 декабря сыграют с «Автомобилистом», а 30 декабря – с ярославским «Локомотивом». Болеем за наших.