2018-12-25T11:16:53+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» обыграло трехкратного обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс»

Победный счет - 3:2
Ольга ИВАШЕНКО
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Минское «Динамо» обыграло трехкратного обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс». Фото: belta.byМинское «Динамо» обыграло трехкратного обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс». Фото: belta.by
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Обе команды уже встречались на льду в этом сезоне - в Казани. К матчу с «Ак Барсом» динамовцы подошли уже с двумя победами. И на домашнем льду у них тоже все получилось, хотя многие в это и не верили.

- Это лучшая игра в нашем исполнении в текущем сезоне. На мой взгляд, переломным в матче стал момент во втором периоде, когда выстояли втроем против пятерки соперника, - цитирует слова главного тренера минчан Андрея Сидоренко belta.by, которые он сказал хоккеистам после игры..

К слову, после 40 матчей этого сезона в копилке у минского «Динамо» 28 очков. Следующие матчи чемпионата КХЛ «зубры» проведут уже не дома. Уже 26 декабря на выезде сразятся с челябинским «Трактором». 28 декабря сыграют с «Автомобилистом», а 30 декабря – с ярославским «Локомотивом». Болеем за наших.

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