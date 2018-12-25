2018-12-25T13:02:25+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусский боксер Сергей Новиков выиграл престижный бой по версии Всемирного боксерского совета (WBC)

В поединке, который состоялся в Парамарибо, Новиков одолел бразильского боксера Гилберто Домингеса
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорусский боксер Сергей Новиков выиграл престижный бой по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Фото: инстаграм Сергея НовиковаБелорусский боксер Сергей Новиков выиграл престижный бой по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Фото: инстаграм Сергея Новикова
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Боксеры выступали в весовой категории 90,7кг. Победу белорус одержал техническим нокаутом уже в первом раунде. Примечательно, что для 29-летнего Новикова это победа стала уже второй на профессиональном ринге. В 2013 году на чемпионате Европы в Минске он взял бронзу в весовой категории 81 кг.

Известно, что в настоящее время Сергей Новиков живет и тренируется в Соединенных Штатах Америки. Его тренер - известный в мире бокса специалист Педро Диас, передает belta.by.

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