Белорусский боксер Сергей Новиков выиграл престижный бой по версии Всемирного боксерского совета (WBC)

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Боксеры выступали в весовой категории 90,7кг. Победу белорус одержал техническим нокаутом уже в первом раунде. Примечательно, что для 29-летнего Новикова это победа стала уже второй на профессиональном ринге. В 2013 году на чемпионате Европы в Минске он взял бронзу в весовой категории 81 кг.

Известно, что в настоящее время Сергей Новиков живет и тренируется в Соединенных Штатах Америки. Его тренер - известный в мире бокса специалист Педро Диас, передает belta.by.