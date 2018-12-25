В Светлогорском районе мужчина слил 170 литров дизтоплива из баков карьерной техники

Изменить размер текста: A A

На преступление мужчина решился в ночь с 21 на 22 декабря. Техника, с баков которой он собирался слить дизтопливо, находились на территории песчаного карьера «Судовица» возле деревни Прудок Светлогорского района.

Чтобы слить топливо, мужчина на своей машине приехал на песчаный карьер аж за 40 км. Слить дизтопливо из баков, как выяснилось, ему оказалось не сложно. Крышки баков не были закрыты на замки. По данным УВД Гомельского облисполкома, всего мужчина слил 176 л дизельного топлива на сумму 271 бел. руб. В последующем топливо он планировал продать. Но сделать этого не успел.