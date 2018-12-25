Погода ухудшится. Завтра по стране – сильный ветер и снег

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Завтра, 26 декабря, по прогнозам Республиканского центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, по большей части страны ожидается снег, мокрый снег, а по западу – еще и с дождем. В отдельных районах - туман и гололед, в том числе и на дорогах. Будьте осторожны. Тем более, что ожидается еще и серьезное усиление ветра до 15-18 м/с. Ночью градусник термометра покажет до 5-11 градусов мороза. По западу – 0…- 4. По востоку страны - до 12-15 с минусом. А вот днем – ни рыба ни мясо - -1…+5.

А ждать ли белорусам мороза и снега на Новый год?