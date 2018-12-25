Под Быховом рыбак ушел под воду

ОСВОД напоминает: выходить на неокрепший лед – опасно, а утонуть можно всего за пару минут, не дождавшись подмоги

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ЧП случилось вчера на Чигиринском водохранилище недалеко от деревни Чечевичи. Мужчина 46-ти лет ушел на рыбалку. Морозы некрепкие, лед тонкий, а он ушел на 150 метров от берега. Лед провалился, и рыбак ушел под воду. Выбраться из ледяной воды мужчина сам не мог. Хорошо, были силы позвать на помощь. Крикиуслышали очевидцы. Они-то и вызвали спасателей. Те вовремя подоспели и сумели вытащить мужчину из воды при помощи специальной доски. Медики оказали первую медпомощь, но от госпитализации рыбак отказался.

МЧС напоминает: не выходите на неокрепший лед. Особенно если он серого цвета или серый «в крапинку». Этот лед самый тонкий. Самый надежный и крепкий лед будет синим и прозрачным.