У Союзного государства – Беларуси и России – появился гимн

Его уже даже исполнил Анатолий Ярмоленко

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Известно, что автором идеи и исполнителем гимна стал он же - Анатолий Ярмоленко. В роли композитора - народный артист России Павел Овсянников. Текст гимна написан на двух языках – русском и белорусском. И текст гимна тоже написали два человека. Белорусскую часть - генерал-майор Иван Юркин, а русскую - Симон Осиашвили.

Вот с этих слов начинается белорусская часть гимна:

Саюз вялікі і свабодны

Шануем вельмі зноў і зноў,

Таму што ён нясе народу

Братэрства, згоду і любоў.

Впрочем, вы можете почитать весь текст гимна. Он уже есть в интернете.

Текст:

Над Беларусью и Россией

Одна звезда навек зажглась.

Любые времена осилим,

Корнями общими сплетясь.

Всегда беречь мы братство будем

И никогда не предадим,

Заветы предков не забудем —

Союз наш нерушим.

Саюз вялікі і свабодны

Шануем вельмі зноў і зноў,

Таму што ён нясе народу

Братэрства, згоду і любоў.

Заўжды мы разам побач будзем

У працы, марах і ў жыцці,

Наказ бацькоў мы не забудзем

Сяброўства берагчы.

Всегда беречь мы братство будем

У працы, мары і жыцці,

Наказ бацькоў мы не забудзем

И вместе в завтра нам идти.