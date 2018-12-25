У Союзного государства – Беларуси и России – появился гимн
Известно, что автором идеи и исполнителем гимна стал он же - Анатолий Ярмоленко. В роли композитора - народный артист России Павел Овсянников. Текст гимна написан на двух языках – русском и белорусском. И текст гимна тоже написали два человека. Белорусскую часть - генерал-майор Иван Юркин, а русскую - Симон Осиашвили.
Вот с этих слов начинается белорусская часть гимна:
Саюз вялікі і свабодны
Шануем вельмі зноў і зноў,
Таму што ён нясе народу
Братэрства, згоду і любоў.
Впрочем, вы можете почитать весь текст гимна. Он уже есть в интернете.
Текст:
Над Беларусью и Россией
Одна звезда навек зажглась.
Любые времена осилим,
Корнями общими сплетясь.
Всегда беречь мы братство будем
И никогда не предадим,
Заветы предков не забудем —
Союз наш нерушим.
Саюз вялікі і свабодны
Шануем вельмі зноў і зноў,
Таму што ён нясе народу
Братэрства, згоду і любоў.
Заўжды мы разам побач будзем
У працы, марах і ў жыцці,
Наказ бацькоў мы не забудзем
Сяброўства берагчы.
Всегда беречь мы братство будем
У працы, мары і жыцці,
Наказ бацькоў мы не забудзем
И вместе в завтра нам идти.