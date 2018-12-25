2018-12-25T15:02:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельное ДТП: на трассе между Гомелем и Речицей легковушку вынесло на встречку с колонной фур

Погибли два человека. Правоохранители просят очевидцев помочь следствию
Ольга ИВАШЕНКО
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Смертельное ДТП: на трассе между Гомелем и Речицей легковушку вынесло на встречку с колонной фур.Смертельное ДТП: на трассе между Гомелем и Речицей легковушку вынесло на встречку с колонной фур.
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Смертельная авария случилась вчера днем, 24 декабря, на 79-м км трассы граница РФ-Гомель-Кобрин.

Мужчина за рулем автомобиля «Киа» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Скания», сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Легковушка столкнулась с фурой.

Легковушка столкнулась с фурой.

В результате сильного столкновения 50-летний водитель легковушки и его 48-летняя жена скончались на месте. Их 24-летняя дочь, которая также была в машине, с различными травмами сейчас в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Всех, кто был очевидцем происшествия, или тех, у кого момент аварии может быть запечатлен на авторегистраторе, правоохранители просят помочь следствию. Звонить по телефонам: +375 (232) 69-31-23, +375 (29) 345-29-37, +375 (44) 772-75-45.

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