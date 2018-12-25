Вице-премьер правительства и глава минфина России Силуанов: «Москва потеряла доверие к Беларуси»

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- Налоговый маневр – внутреннее дело России, - сказал вице-премьер правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов накануне приезда в Москву Лукашенко.

Также политик отметил, что Кремль настаивает на выполнение Минcком всех условий союзного договора, а не только частичных его моментов. Мол, только в этом случае Москва компенсирует потери Беларуси от налогового маневра. Только в следующем году речь может идти о 300 млн. долларов.

Силуанов уверен, что необходима «глубокая интеграция». В частности, компенсацию за налоговый маневр Россия предоставит Беларуси при условии, если между нашими странами буду созданы единые таможенная служба, эмиссионный центр, счетная палата и суд.

Помимо этого, Силуанов объявил, что Москва утратила доверие к Беларуси. Аргументировал он это следующим образом:

– Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют, - передает interfax.ru

Напомним, накануне, 24 декабря, белорусский президент заявил, что российская сторона не выполнила своих обещаний по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли.