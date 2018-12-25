Лукашенко и Путин заявили, что, возможно, договорятся по проблемным вопросам

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Сегодня Лукашенко вылетел на встречу с Путиным в Москву. По официальной повестке, на переговорах в Москве обе стороны планировали подвести «итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году и рассмотреть наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу», - передает belta.by.

Тем не менее, подоплеку встречи все ожидали другую.

Напомним, накануне, 24 декабря, белорусский президент заявил, что российская сторона не выполнила своих обещаний по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли. Мол, вышеупомянутая договоренность была согласована на уровне двух правительств, и обе стороны уже были готовы к подписанию всех договоров. «Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», -заявил Лукашенко.

Перед вылетом в Москву он отметил: вариантов на предстоящих переговоров в Кремле по решению вопросов много, «но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию».

Еще до начала встречи российские СМИ делали прогнозы: переговоры могут быть жесткими. Кремль намерен заявить о предоставлении помощи Беларуси только при условии выполнения Минском договоренностей по интеграции, - пишут СМИ со ссылкой на правительство РФ.

О чем договорились президенты? В ходе встречи Лукашенко и Путин заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в белорусско-российских отношениях.

- Будем прямо говорить, ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян. Естественно, мы движемся вперед, и на этом пути возникают определенные проблемы, - отметил Лукашенко. - ...Мы действительно можем договориться, потому что команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы.

Лукашнко о существующих проблемах между Беларусью и Россией:

Лукашенко и Путин заявили о возможности договориться. Фото: belta.by

- Если у нас есть какие-то проблемы - давайте будем откровенны, что они порой порождаются не здесь, не нами, мы вовлечены в этот глобальный процесс. Поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, экономике, политике, военных вопросах, так или иначе они касаются нас. И мы, хотим или нет, втянуты в эти проблемы. Но их надо решать.

Путин о белорусско-российских отношениях:

- В Беларуси накоплено значительное количество прямых российских инвестиций. Что особенно приятно - отношения у нас очень диверсифицированы. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и все на подъеме. Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, в сфере энергетики, хотя и здесь очень многое сделано". "У нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях, и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удавалось находить решения.

Также Путин сообщил, что на его взгляд, белорусско-российские отношения развиваются весьма успешно. Так, например, в прошлом году двусторонний товарооборот вырос более чем на 23% и превысил $32 млрд. В этом году отмечается еще рост в 12% к базе прошлого года

Планируется, что после обсуждения важных межгосударственных вопросов в присутствии членов правительства Лукашенко и Путин пообщаются еще и в формате "тет-а-тет".