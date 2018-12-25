В Рождество, 25 декабря квартиру в Минске разыграет Михаил Боярский

А вдруг сегодня повезет именно вам?

Кроме жилья в столице, своих обладателей найдут три автомобиля и крупные денежные призы по 40 тысяч рублей

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У вас уже появилось праздничное настроение? Если нет, приезжайте за яркими эмоциями на 100-й, юбилейный розыгрыш «Удачи в придачу!» от «Евроопт». Он состоится 25 декабря, в 18.20 в столичном ТРЦ «Е-сити» на Денисовской, 8. Или смотрите розыгрыш в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Гостем розыгрыша станет народный артист России, актер театра и кино, певец Михаил Боярский. Именно он разыграет суперпризы среди покупателей магазинов «Евроопт» и «Бруснiчка», а также онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл».

Так что не удивляйтесь, если сегодня вечером услышите в трубке голос Михаила Сергеевича, который сообщит, что вы выиграли квартиру или автомобиль! Кстати, после розыгрыша, в 20:00, у поклонников творчества Михаила Боярского будет возможность получить автограф звезды!

Квартира расположена в районе Сухарево по ул. Академика Карского, 8 – в том самом счастливом доме, где выиграли жилье победители прошлых туров.

А еще трое победителей юбилейного 100-го тура встретят Новый год с новой машиной – белоснежным «Джили Атлас» прямо из салона.

И это не все сюрпризы! Еще двое счастливчиков станут обладателями крупных денежных призов по 40 000 рублей!

Сразу после розыгрыша суперпризов 100-го тура игры «Удача в придачу!» в прямом интернет-эфире на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях будет разыграно еще более 20 000 других призов!

Желаем удачи!