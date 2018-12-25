2018-12-25T21:57:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Михаил Боярский разыграл квартиру в Минске от «Евроопт»

Потрясающий сюрприз в Рождество получила Светлана Гулиева из Орши
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Вестником удачи был Михаил БоярскийВестником удачи был Михаил Боярский
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Несколько часов назад завершился 100-й, юбилейный розыгрыш призов игры «Удача в придачу!».

Розыгрыш получился по-новогоднему ярким и праздничным. А удачу участникам игры в этом туре принес Михаил Боярский. Теперь неповторимый голос актера и певца будет ассоциироваться у победителей не только с легендарными фильмами, но и с радостным моментом их собственной жизни – выигрышем квартиры, автомобиля или крупной денежной суммы!

Итак, кто же эти счастливчики? Обладателем новой квартиры в Минске по ул. Карского, 8 стала Светлана Гулиева из Орши Витебской области. Хозяевами трех белоснежных автомобилей «Джили Атлас» стали Наталья Скороход из города Бобруйска Могилевской области, Людмила Матвеева из Минска и Александр Боровик из поселка Гатово Минского района.

А денежные призы – по 40 000 рублей каждый выиграли Вера Ковальчинская, пенсионерка из Витебска и Валерий Белоусов, слесарь из Рогачева Гомельской области. Также в этом туре разыграли еще более 20 000 других призов.

Поздравляем победителей!

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