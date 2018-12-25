Гомельчанина оштрафовали за стрельбу по зайцу из зарослей малины

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История случилась в деревне Каравышень Гомельсого района. 43-летний Гомельчанин отправился на охоту. Взял с собой ружье… Добрался до места, ну, и начал охотиться. Ходил-бродил по лесу – и вдруг увидел зайца. Конечно, начал стрелять. В результате так вошел в азарт, что и сам не заметил, как уже выбежал из леса и бегал за зайцем по полю. Но возле поля стояли деревенские дома!

А теперь представьте себе эту же картину, но с другой стороны. Сидит человек дома. Смотрит в окно и видит, как в сторону его дома по полю бежит мужик с ружьем и стреляет. Собственно, эту картину и увидела одна из жительниц деревни, на поле которой за зайцем и бегал тот самый охотник. Перепугалась, вызвала милицию.

В результате задерживать охотника приехали не только подразделения областной милиции, но и ОМОН. Разумеется, охотник даже не сразу понял, почему его задерживают. Он же просто подбил «косого», а много стрелял в пылу азарта. Зато милиция приехала задерживать «неизвестного, который вышел из зарослей малины со стороны поля и пошел по огороду, стреляя в сторону домов». По крайней мере, именно это в милицию сообщила перепуганная женщина.

Как сообщают в УВД Гомельского облисполкома, азарт охотника вылетел ему не только в копейку. Мужчину оштрафовали на пять базовых величин, на полгода лишили права на проведение охоты, а также на три года забрали разрешение на хранение охотничьего оружия.