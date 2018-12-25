В Могилеве по проспекту торжественно шли…поросята

А рядом с ними – Дед Мороз и Снегурка на квадроциклах и другие сказочные герои

Изменить размер текста: A A

В Могилеве прошло большое новогоднее шествие. Чтобы жителям оно заполнилось надолго и было действительно оригинальным, главными героями праздника решили сделать живых символов наступающего 2019-го года во восточному календарю - свинок. Четырех довольных, мирно прихрюкивающих, а потому явно задобренных хрюшек, наряженных в праздничные колпаки и накидки, в руках несли Деды Морозы. Рядом с ними по городскому проспекту шли сотни других сказочных героев, которые поздравляли всех жителей Могилева с наступающим Новым годом. При этом самые главные Дед Мороз и Снпегурочка ехали впереди всего новогоднего шествия на квадрацикклах.

Главные Дед Мороз и Снегурка ехали на квадроциклах. Фото: belta.by

Участие в торжественном шествии приняли тысячи людей. Фото: belta.by

Задобрили и порадовали не только хрюшек, но и местных жителей. Получился веселый городской праздник, на котором только одних Дедов Морозов было штук 500.