Лукашенко и Путин договорились провести еще одну встречу до конца года

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По итогам переговоров, прошедших 25 декабря, Александр Лукашенко и Владимир Путин запланировали ещё одну встречу. Она должна пройти до Нового года, то есть в ближайшие 6 дней.

- Прошедшие переговоры, безусловно, мы можем назвать конструктивными, - заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт после встречи в Москве двух президентов. - Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота. Среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам.

Как сообщает belta.by, во время переговоров в формате один на один, президенты “подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию”.

- Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики и так далее), - объяснила Наталья Эйсмонт. - В итоге главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств.

Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение о том, что президенты на переговорах 25 декабря условились провести еще одну встречу до конца года.

- Лидеры договорились встретиться до конца года, - сказал Песков, его слова приводит ТАСС.

Напомним, 25 декабря прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа в Кремле продолжалась с небольшими перерывами почти четыре часа. Но после завершения переговоров президенты не сделали никаких заявлений. В центре переговоров, были вопросы интеграции двух стран, сотрудничества в энергетике и тема изменений в российском налоговом законодательстве и ее влияния на экономику Беларуси.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что президенты договорились создать рабочую группу из членов правительств двух стран для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, остающихся нерешенными.

Лукашенко и Путин заявили, что, возможно, договорятся по проблемным вопросам. Стали известны первые итоги встречи в Москве Путина и Лукашенко (подробнее)