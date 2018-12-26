В метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель

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Все произошло 25 декабря около 9 часов вечера. На станции метро "Институт культуры" мужчина вдруг спрыгнул на путь, а затем вовсе побежал в тоннель. На 15 минут движение поездов первой линии было приостановлено.

- Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Правонарушитель задержан инспекторами службы безопасности. В 20.55 движение поездов восстановлено, - сообщили в Твиттере столичной подземки, а также извинились за временные неудобства.