2018-12-26T10:57:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двойное ДТП в Поставском районе: машина сбила женщину, а затем столкнулась с другим авто

Водители не пострадали, а вот пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу
Ольга ШИЛАК
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В Поставском районе произошло двойное ДТП Фото:ГАИ Витебского облисполкомаВ Поставском районе произошло двойное ДТП Фото:ГАИ Витебского облисполкома
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Двойное ДТП произошло около 7 вечера в Поставском районе. 23-летний водитель «Рено Лагуна» ехал со стороны деревни Калеевцы в Поставы, как вдруг на проезжую часть вышла женщина. Она была без фликеров, так что водитель, похоже, ее не заметил и совершил наезд. Затем машину вынесло на встречную полосу, и она столкнулась с другим авто, «Лада Ларгус». Как сообщают в ГАИ Витебского облисполкома, водители авто не пострадали. А вот 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы.

В ГАИ напоминают, что в темное время суток пешеходам обязательно нужно носить фликер.

- ДТП, совершенные на дороге в темное время суток, как правило, имеют самые тяжелые последствия. Обеспечивая видимость в условиях недостаточной освещенности, фликер становится практически единственным способом обозначить себя на проезжей части, а значит - сохранить вам жизнь, - советуют в ГАИ Витебского облисполкома.

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