В Гродно две девушки отправляли в соцсетях якобы знакомым реквизиты карт и лишились денег

Если вам пришло сообщение от знакомых,где они просят вас передать им финансовые реквизиты, проверяйте данную информацию. Например, позвоните им или назначьте встречу Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Следователи советуют с осторожностью относиться к письмам, в которых запрашиваются данные счетов

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То и дело в сводках милиции фигурируют случаи так называемых продвинутых преступлений. То есть с использованием банковских карт, соцсетей и т.д. Следователи отмечают, что таких преступлений становится все больше и больше.

Так, на днях в Гродно 29-летней девушке в соцсети пришло сообщение от знакомой с просьбой прислать реквизиты банковской карты. Якобы свою она потеряла и хотела бы использовать другую карту, чтобы обналичить деньги. Девушка, не удостоверившись, действительно ли ее знакомая пишет это сообщение, отправила фотографии карты. Оказалось, это был другой человек, и как только он получил доступ к карте, произвел платежи на сумму свыше 1200 рублей.

В тот же день жертвой аналогичного преступления стала еще одна 29-летняя жительница Гродно. Преступник действовал по той же схеме. Также представился знакомой, получил доступ к карт-счету и снял с карты свыше 1100 рублей.

В Следственном комитете рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой таких преступлений:

1.Не используйте одинаковые или слишком простые логины и пароли на разных сайтах.

2.Когда заходите на известные сайты, обратите внимание на их внешний вид. Возможно, вы попали на их поддельные копии.

3.Остерегайтесь неожиданных или необычных сообщений от неизвестных пользователей. Никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в таких сообщениях.

4.С осторожностью относитесь к письмам, в которых запрашиваются данные счетов.

5. Если вам пришло сообщение от знакомых, в которых они просят вас передать им финансовые реквизиты, проверяйте данную информацию. Например, позвоните им или назначьте встречу.

Но если вы все же столкнулись с таким преступлением, немедленно обращайтесь в органы внутренних дел.

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В милиции предупреждают, что нельзя сообщать другим реквизиты банковской карты, фотографировать ее или отправлять данные по электронной почте или в соцсетях (читайте далее)