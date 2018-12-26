2018-12-26T10:44:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске под окнами горящей квартиры спасатели нашли труп женщины

Одна из рассматриваемых версий пожара – короткое замыкание.
Ольга ШИЛАК
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В Минске под окнами горящей квартиры спасатели нашли труп женщины Фото: МЧСВ Минске под окнами горящей квартиры спасатели нашли труп женщины Фото: МЧС
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Утром, 24 декабря загорелась квартира на улице Лобанка в Минске. В МЧС позвонили очевидцы и рассказали, что дым идет из окна квартиры на 12 этаже. На место тут же приехали спасатели.

-По внешним признакам наблюдался дым из окна квартиры на двенадцатом этаже, на земле, со стороны горящей квартиры, была обнаружена женщина без признаков жизни. После осмотра бригадой скорой помощи констатирована смерть, термические ожоги на теле не обнаружены, - сообщают в Минском городском управлении МЧС.

Из-за пожара квартира была закопчена, повреждено имущество. Пока что непонятно, что стало причиной пожара. Рассматриваемые версии - неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание.

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