2018-12-26T14:46:56+03:00
Минск
КП Беларусь

Минск стал самым популярным городом СНГ для россиян на новогодние праздники

Часто приезжают туристы на горнолыжные курорты, например, в Логойск и Силичи.
Ольга ШИЛАК
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Минск стал самым популярным городом СНГ для россиян на новогодние праздникиМинск стал самым популярным городом СНГ для россиян на новогодние праздникиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Российские туристы охотно выбирают нашу столицу, чтобы провести новогодние выходные. Этот год не стал исключением. По данным аналитического агентства «ТурСтат», Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для зимних путешествий россиян в декабре 2018 и январе 2019 года. В агентстве также отмечают, что особой популярностью у россиян пользуются белорусские горнолыжные курорты Логойск и Силичи.

На втором месте топ-10 популярных у россиян городов расположилась столица Азербайджана Баку, а Ереван в Армении стал третьим. Замыкает рейтинг Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).

В основном российские туристы приезжают в города и страны СНГ зимой на 3 - 7 дней. На зимние туры и курорты они тратят в основном от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

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