2018-12-26T14:47:51+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт. На Комаровке появился памятник корове

Решение о его установке власти приняли еще три года назад
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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На Комаровке установили памятник корове Фото: Фейсбук "Минский Комаровский рынок"На Комаровке установили памятник корове Фото: Фейсбук "Минский Комаровский рынок"
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Разговоры о том, что на известном столичном рынке появится памятник корове, ходят уже не первый год. Решение было принято еще в 2015 году, однако с исполнением все затягивалось. Была информация, что на памятник должны скинуться облисполкомы, сумма внушительная - 130 тысяч долларов.

И вот, 26 декабря в Фейсбуке Комаровского рынка была опубликована фотография памятника корове. Его установили неподалеку от самого рынка. Выполнен памятник из бронзы.

Помимо этого около рынка расположены ряд известнейших столичных скульптур - дамы с собачкой, гусей, коня. Около них то и дело фотографируются минчане и гости столицы.

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