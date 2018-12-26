Фотофакт. На Комаровке появился памятник корове

Решение о его установке власти приняли еще три года назад

Изменить размер текста: A A

Разговоры о том, что на известном столичном рынке появится памятник корове, ходят уже не первый год. Решение было принято еще в 2015 году, однако с исполнением все затягивалось. Была информация, что на памятник должны скинуться облисполкомы, сумма внушительная - 130 тысяч долларов.

И вот, 26 декабря в Фейсбуке Комаровского рынка была опубликована фотография памятника корове. Его установили неподалеку от самого рынка. Выполнен памятник из бронзы.

Помимо этого около рынка расположены ряд известнейших столичных скульптур - дамы с собачкой, гусей, коня. Около них то и дело фотографируются минчане и гости столицы.