2018-12-26T14:50:17+03:00
Общество
КП Беларусь

На ферме в Миорском районе загорелся трактор: более 100 коров эвакуировали, одна погибла

Вероятно, пожар произошел из-за короткого замыкания
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Из-за загоревшегося трактора на ферме в Миорском районе пришлось эвакуировать более 100 коров ФОТО: МЧСИз-за загоревшегося трактора на ферме в Миорском районе пришлось эвакуировать более 100 коров ФОТО: МЧС
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Вечером 25 декабря на молочно-товарной ферме в деревне Горовцы Миорского района произошел пожар. Там загорелся моторный отсек трактора, который стоял в здании. Там же находились и два сторожа, они еще до приезда спасателей вытащили горящий трактор с помощью другой машины. Они пытались потушить пожар огнетушителями, но тщетно.

Справиться с пламенем смогли сотрудники МЧС, вместе с работниками хозяйства они спасли 108 коров. Правда, одна корова все-таки погибла.

- Причина пожара пока устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки). В результате огнем уничтожен трактор, здание фермы не пострадало, - уточняют в Витебском областном управлении МЧС.

Из пожара на ферме были эвакуированы 108 коров Фото: МЧС

Из пожара на ферме были эвакуированы 108 коров Фото: МЧС

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