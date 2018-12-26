«Служебная халатность». Во взрыве на сахарном заводе в Скиделе обвиняются трое руководителей

Следователи предъявили обвинения в служебной халатности главному инженеру комбината, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На комбинате выявили многие нарушениях, о которых администрация знала, но ничего не предприняла

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Следователи закончили расследование громкого дела о взрыве на сахарном комбинате в Скиделе. Напомним, в феврале прошлого года на комбинате вспыхнула пылевоздушная смесь - пять работниц предприятия с ожогами тела от 50% попали в реанимацию. Четыре из них погибли. В живых осталась только одна, она долгое время находилась на лечении и утратила трудоспособность.

Следствие установило, что в помещениях комбината образовывалась сахарная пыль в высокой концентрации. Транспортная система в местах пересыпания продукции не была надлежащим образом закрыта. В итоге пыль смешивалась с воздухом, накапливалась на оборудовании, строительных конструкциях, полу, предметах.

Аспирационное устройство для удаления образующейся пыли использовали ненадлежащим образом, это не обеспечивало ее эффективное устранение. И уборку накоплений пыли проводили нерегулярно. Как удалось выяснить, руководство комбината знало об этих нарушениях, им поступали жалобы от работников.

- С учетом анализа собранных данных, следователи предъявили обвинения в служебной халатности главному инженеру комбината, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю, - сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

На них завели уголовное дело по ст. 428 (служебная халатность). Наказание - вплоть до 5 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По данным следствия, в результате происшествия, унесшего жизни четырех человек, предприятию также причинен имущественный вред на сумму более 500 тысяч рублей.

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- Оля за любую работу бралась, сама все делала. Она была техником-технологом, но могла и слесарную работу выполнять. Дочка была предана своей профессии, много лет трудилась на заводе, я сейчас и не вспомню сколько (читайте далее)