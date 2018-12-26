ГАИ: "За три дня выходных выявили 210 нетрезвых водителей, обычно цифра в полтора раза меньше"

За три дня выходных выявили 210 нетрезвых водителей, обычно цифра в полтора раза меньше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А без прав в это время ездили почти 430 человек

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26 декабря белорусы вышли на работу после аж трех дней отдыха. И для некоторых они закончились не очень приятными историями. Госавтоинспекция приводит внушительную статистику, что в это время нарушений на дорогах было гораздо больше, чем в обычные дни.

- За три выходных дня было выявлено 210 нетрезвых водителей и еще 426 бесправников. В обычные дни эта цифра в 1,5 раза меньше. Во время новогодних праздников также ожидается увеличение количества грубых нарушений, - цитирует minsknews.by старшего инспектора по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД Станислава Соловья.

Он также отметил, что в ближайшие праздничные выходные Госавтоинспекция будет работать в усиленном режиме, регулировать движение, обеспечивать безопасность в местах массовых гуляний.