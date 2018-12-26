2018-12-26T15:48:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Суд продлил арест двум сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца

Ранее младшей из сестер Хачатурян продлили меру пресечения до 28 марта
Поделиться:
Басманный суд Москвы продлил арест до 28 марта Ангелине и Кристине Хачатурян.Басманный суд Москвы продлил арест до 28 марта Ангелине и Кристине Хачатурян.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, Басманный суд Москвы продлил арест до 28 марта Ангелине и Кристине Хачатурян (средней и старшей сестре), которых обвиняют в убийстве собственного отца.

- Удовлетворить ходатайства следствия и продлить сестрам Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта, - объявила судья Евгения Николаева.

Ранее суд продлил арест до той же даты младшей из сестер, Марии.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля 2018 года в собственном доме в Москве. На допросе сестры рассказали, что находились с отцом в очень напряженных отношениях и им часто приходилось терпеть унижения и побои с его стороны. Останкинский суд Москвы арестовал девушек 2 августа.

Басманный суд Москвы 27 сентября изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Суд установил, что девушки должны проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в столичном регионе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МВД: «В Беларуси изъято 7 млн единиц незаконной пиротехники»
В аварии в Столбцовском районе погибла семейная пара
Спасатели Бобруйска сделали елку из пожарного шланга. «Хотели подарить новогоднее настроение»
В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников
ГАИ: "За три дня выходных выявили 210 нетрезвых водителей, обычно цифра в полтора раза меньше"
«Служебная халатность». Во взрыве на сахарном заводе в Скиделе обвиняются трое руководителей
На ферме в Миорском районе загорелся трактор: более 100 коров эвакуировали, одна погибла
Фотофакт. На Комаровке появился памятник корове
Минск стал самым популярным городом СНГ для россиян на новогодние праздники
В Минске под окнами горящей квартиры спасатели нашли труп женщины
В Гродно две девушки отправляли в соцсетях якобы знакомым реквизиты карт и лишились денег
Двойное ДТП в Поставском районе: машина сбила женщину, а затем столкнулась с другим авто
В метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель
Лукашенко и Путин договорились провести еще одну встречу до конца года
Михаил Боярский разыграл квартиру в Минске от «Евроопт»
В Могилеве по проспекту торжественно шли…поросята
Гомельчанина оштрафовали за стрельбу по зайцу из зарослей малины
В Рождество, 25 декабря квартиру в Минске разыграет Михаил Боярский
Лукашенко и Путин заявили, что, возможно, договорятся по проблемным вопросам
Вице-премьер правительства и глава минфина России Силуанов: «Москва потеряла доверие к Беларуси»
Смертельное ДТП: на трассе между Гомелем и Речицей легковушку вынесло на встречку с колонной фур
У Союзного государства - Беларуси и России - появился гимн
Под Быховом рыбак ушел под воду
Погода ухудшится. Завтра по стране - сильный ветер и снег
В Светлогорском районе мужчина слил 170 литров дизтоплива из баков карьерной техники
Белорусский боксер Сергей Новиков выиграл престижный бой по версии Всемирного боксерского совета (WBC)