В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников

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В Швейцарии набирает популярность новый вид украшений. На вид это обычные бриллианты, но только обладатели данных камней знают, что это не просто украшение, а реликвия. В бриллианте заключена вся память об умершем близком человеке, собственно говоря, сделан камень из него же.

Необычное производство ведется в компании Algordanza. Выполняются украшения из праха умершего в лаборатории фирмы. Для того чтобы вырастить камень размером от 0,3 до 1 карата необходимо 0,5 килограмма праха покойного (при кремации взрослого человека остается порядка 2 - 3 килограммов). Из биоматериала выделяют уголь и превращают его в драгоценный камень.

algordanza_memorial_diamond_uk Украшения с бриллиантами из праха покойного

В компании делятся подробностями: больше всего угля содержится в волосах человека. На один камень уйдет не более пяти граммов волос покойного. Если же материалов окажется недостаточно, то можно использовать другие источники, например, дневник, фотографию или личное письмо умершего.

algordanza_memorial_diamond_uk Бриллианты выращиваются из праха покойного

Данные украшение стоят не дешево, но кто сказал, что память можно оценить? Стартует цена от 3,5 тысячи швейцарских франков, что в пересчете на рубли составит порядка 240 тысяч рублей, сообщает сайт «Дни.ру».