Спасатели Бобруйска сделали елку из пожарного шланга. «Хотели подарить новогоднее настроение»

Спасатели решили креативно поздравить всех с Новым годом Фото:vk.com/mchs_rb

Авторы идеи делали елочку прямо после дежурства из подручных средств

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Сотрудники бобруйской пожарной аварийно-спасательной части МЧС решили оригинально поздравить всех с Новым годом. Они выложили около части елку из пожарного рукава, проще говоря - шланга. Праздничными игрушками для оригинальной елки стали дорожные конусы для ограждения.

Авторы идеи - спасатели пожарной части №1 Бобруйска Евгений Лось и Юрий Жилкин. Они же на фото в шапках Дедов Морозов.

- Захотелось креативно поздравить всех с наступающими праздниками, подарить новогоднее настроение, - говорит Юрий Жилкин. - Над елочкой работали минут 40, делали ее в свой выходной, после дежурства.