2018-12-26T15:56:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В аварии в Столбцовском районе погибла семейная пара

Водитель не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
Легковушка столкнулась с грузовиком, погиб водитель и его жена Фото:УГАИ УВД Минского облисполкомаЛегковушка столкнулась с грузовиком, погиб водитель и его жена Фото:УГАИ УВД Минского облисполкома
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла около 9 утра 26 декабря, в Столбцовском районе. 35-летний житель Городеи ехал на Hyundai по дороге, но вдруг не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 25-летний житель Столбцовского района. В итоге водитель легковушки вместе с женой погибли на месте.

Как рассказали в УГАИ УВД Минского облисполкома, водители были пристегнуты ремнями безопасности, на обоих авто установлены зимние шины, асфальт обработан песко-соляной смесью.

Пока что проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МВД: «В Беларуси изъято 7 млн единиц незаконной пиротехники»
Спасатели Бобруйска сделали елку из пожарного шланга. «Хотели подарить новогоднее настроение»
В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников
Суд продлил арест двум сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца
ГАИ: "За три дня выходных выявили 210 нетрезвых водителей, обычно цифра в полтора раза меньше"
«Служебная халатность». Во взрыве на сахарном заводе в Скиделе обвиняются трое руководителей
На ферме в Миорском районе загорелся трактор: более 100 коров эвакуировали, одна погибла
Фотофакт. На Комаровке появился памятник корове
Минск стал самым популярным городом СНГ для россиян на новогодние праздники
В Минске под окнами горящей квартиры спасатели нашли труп женщины
В Гродно две девушки отправляли в соцсетях якобы знакомым реквизиты карт и лишились денег
Двойное ДТП в Поставском районе: машина сбила женщину, а затем столкнулась с другим авто
В метро мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель
Лукашенко и Путин договорились провести еще одну встречу до конца года
Михаил Боярский разыграл квартиру в Минске от «Евроопт»
В Могилеве по проспекту торжественно шли…поросята
Гомельчанина оштрафовали за стрельбу по зайцу из зарослей малины
В Рождество, 25 декабря квартиру в Минске разыграет Михаил Боярский
Лукашенко и Путин заявили, что, возможно, договорятся по проблемным вопросам
Вице-премьер правительства и глава минфина России Силуанов: «Москва потеряла доверие к Беларуси»
Смертельное ДТП: на трассе между Гомелем и Речицей легковушку вынесло на встречку с колонной фур
У Союзного государства - Беларуси и России - появился гимн
Под Быховом рыбак ушел под воду
Погода ухудшится. Завтра по стране - сильный ветер и снег
В Светлогорском районе мужчина слил 170 литров дизтоплива из баков карьерной техники
Белорусский боксер Сергей Новиков выиграл престижный бой по версии Всемирного боксерского совета (WBC)