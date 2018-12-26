В аварии в Столбцовском районе погибла семейная пара

Водитель не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

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Жуткая авария произошла около 9 утра 26 декабря, в Столбцовском районе. 35-летний житель Городеи ехал на Hyundai по дороге, но вдруг не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 25-летний житель Столбцовского района. В итоге водитель легковушки вместе с женой погибли на месте.

Как рассказали в УГАИ УВД Минского облисполкома, водители были пристегнуты ремнями безопасности, на обоих авто установлены зимние шины, асфальт обработан песко-соляной смесью.

Пока что проводится проверка.