КП Беларусь
МВД: «В Беларуси изъято 7 млн. единиц незаконной пиротехники»
Уже составлено 170 административных протоколов
В Беларуси изъяли 7 млн незаконной пиротехники pixabay.com
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В преддверие Нового года особенно остро встает вопрос о незаконной пиротехнике. Ведь последствия ее использования могут быть печальными. Сейчас милиция вместе с МЧС ведет работу по пресечению незаконного оборота пиротехники.
- По состоянию на 20 декабря выявлено более 280 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Составлено свыше 170 административных протоколов. Изъято около 7 млн. единиц пиротехники, - цитирует belta.by начальника управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрия Курьяна.