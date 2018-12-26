МВД: «В Беларуси изъято 7 млн. единиц незаконной пиротехники»

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В преддверие Нового года особенно остро встает вопрос о незаконной пиротехнике. Ведь последствия ее использования могут быть печальными. Сейчас милиция вместе с МЧС ведет работу по пресечению незаконного оборота пиротехники.

- По состоянию на 20 декабря выявлено более 280 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Составлено свыше 170 административных протоколов. Изъято около 7 млн. единиц пиротехники, - цитирует belta.by начальника управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрия Курьяна.