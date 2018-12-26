2018-12-26T17:29:53+03:00
Политика
КП Беларусь

В Украине прекратилось военное положение

Решение о его введении было принято 26 ноября
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Украине официально прекратилось военное положение Фото: pixabay.comВ Украине официально прекратилось военное положение Фото: pixabay.com
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26 декабря в Украине отменяется военное положение. Оно действовало 30 дней - соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Особый режим ввели на территории десяти областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой, а также на территории внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Напомним, поводом для введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала три украинских военных корабля.

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- По итогам обсуждения введения военного положения только в областях, расположенных вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украино-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей, - объяснил Петр Порошенко. - Именно там, где может быть нанесен удар (читайте также)

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