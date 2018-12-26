2018-12-26T16:37:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

Снова не тысяча! Средняя зарплата в ноябре - 994 рубля

Но в декабре нас может ждать зарплатный рывок вперед за счет новогодних премий
Яна ПТИЧКИНА
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Средняя зарплата в ноябре - 994 рубля.Средняя зарплата в ноябре - 994 рубля.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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По данным Белстата, в ноябре средняя зарплата по стране составила 994 рубля. Это чуть меньше, чем в октябре, когда белорусы в среднем заработали по 999 руб. 70 коп. И еще один шажок назад от 1000 рублей, которые к концу года обещали чиновники.

Правда, и год еще не закончился. Декабрьские зарплаты традиционно должны быть чуть выше за счет всевозможных новогодних премий, надбавок и 13-х зарплат. Так что, возможно, к концу года средняя зарплата все-таки перевалит за обещанную тысячу.

И все же пока реальные зарплаты растут в три раза быстрее производительности, чего, по словам тех же чиновников, быть не должно. Но министр экономики Дмитрий Крутой рассказал «Комсомолке», что после того как средние зарплаты дорастут до 1000 рублей, этот разрыв будут сокращать.

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