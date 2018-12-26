2018-12-26T17:27:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Мастер-кукольник из Витебска обыграла знатоков в финале «Что? Где? Когда»

Команду Балаша Касумова подвел русский мороз
Наталья ПАРТОЛИНА
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Полина Игнатьева-Крук из Витебска и русский мороз победили знатоков! Фото: кадр из видео прямой трансляции финальной игры на 1tv.ru.Полина Игнатьева-Крук из Витебска и русский мороз победили знатоков! Фото: кадр из видео прямой трансляции финальной игры на 1tv.ru.
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Белорусское телевидение покажет финальную игру «Что? Где? Когда» 30 декабря. Для тех, кто ее планирует смотреть именно в этот день, спойлер: знатоков снова обыграла белоруска! На сей раз это кукольных дел мастерица из Витебска Полина Игнатьева-Крук. Полина придумывает и шьет милых перчаточных кукол для домашнего кукольного театра. А одно из ее хобби - придумывать вопросы для знатоков.

Команду Балаша Касумова, которая встретилась с телезрителями в последней игре 2018 года, Полина озадачила английской карикатурой XIX века. В ряду персонажей - русский казак, русский мужик, русский медведь, русский посол, русский царь Александр I. Знатокам нужно было угадать, кто же шестой персонаж, изображенный в виде странного мохнато-игольчатого монстра. Версию «русский мороз» команда выдала на первых же секундах обсуждения, а потом уверенно ушла в сторону от правильной версии. В результате решили, что художник в карикатурном виде изобразил французского солдата - голого, замерзшего, удирающего из России. В общем, перемудрили знатоки. А Полина, как и все телезрители-победители, получила 401 тысячу рублей - одну шестую часть призового фонда финальной игры.

Вопросы Полины Игнатьевой-Крук в этом году попадают на игровой стол «Что? Где? Когда» не в первый раз. В одной из игр весенней серии ее вопрос сыграл в тринадцатом секторе - компьютер выбрал его из 105 тысяч присланных по интернету вопросов телезрителей. «Так обрадовалась, даже ущипнула себя!» - рассказала Полина. А в осенней серии она озадачила команду Константина Рудера музыкально-литературным вопросом. И правильный ответ - отрывок из «Времен года» Чайковского - сыграла на фортепиано!

Кстати, симпатичные и умные жительницы Витебщины не в первый раз обыгрывают элитный клуб знатоков именно в финальных играх года. Так, в 2012 году невероятный приз - круиз на ледоколе - выиграла Инна Лисова, которая задала вопрос о символике в пекинской опере. В 2013-м и 2015-м знатоков обыграла полочанка Марина Воробей, а в 2016-м - жительница Витебска Алеся Артюховская.

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