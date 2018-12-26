Зась вручил новогодние подарки в детском доме семейного типа

Сейчас в Беларуси проходит благотворительная акция «Наши дети»

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26 декабря в рамках акции госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась поздравил воспитанников семейного детского дома с наступающими праздниками. Он посетил детский дом семейного типа, где родителями-воспитателями являются Алексей и Елена Махины.

Как сообщает belta.by, все 12 воспитанников получили игрушки, о которых мечтали, а также сладости. Семье подарена посудомоечная машина. В ответ госсекретарь Совбеза получил нарисованную ребятами картину.