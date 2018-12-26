2018-12-26T17:35:49+03:00
Общество
КП Беларусь

По подозрению в даче взятки в Минске задержан известный бизнесмен, экс-владелец ночного клуба

Сотрудники КГБ задержали его 18 декабря
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Минске сотрудники КГБ задержали известного бизнесменаВ Минске сотрудники КГБ задержали известного бизнесменаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минске задержан известный бизнесмен Олег Петкевич, который раньше был владельцем клуба «Дозари» и ресторана «Галерея». Его подозревают в даче взятки. Как сообщили TUT.BY в КГБ, Петкевича задержали 18 декабря, а на следующий день предъявили обвинение по двум статьям: ч. 2 ст. 431 ("Дача взятки") и ч. 5 ст. 16 ("Соучастие в преступлении").

По первой статье речь идет о даче взятки либо повторно, либо в особо крупном размере. По ней бизнесмену грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы от двух до семи лет.

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