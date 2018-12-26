КХЛ. «Динамо» в Челябинске уступило «Трактору»

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После трех побед подряд (над рижским «Динамо», «Слованом», «Ак Барсом») минское «Динамо» начало выездную серию. Сегодня «зубры» сыграли в Челябинске с «Трактором». По ряду причин вне состава оказались несколько игроков. Патрик Уиркош отправился в расположение сборной Канады на Кубок Шпенглера. С Денисом Казионовым был расторгнут контракт по соглашению сторон.

Счет во втором периоде открыл Энлунд, ассистировали ему экс-игроки «Динамо» Ник Бэйлен и Пол Щехура. Вскоре Дмитрий Буйницкий сравнял счет. В третьем периоде хозяева воспользовались ошибкой в обороне и вновь вышли вперед - 2:1. В концовке матча «зубры» несколько раз были близки к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но завершить атаки голевым броском не удалось.

Шайбы: 1:0 — Энлунд (Щехура, Бэйлен, 23:37). 1:1 — Буйницкий (Литвинов, Хенкель, 29:51). 2:1 — Шаров (Рыбаков, Кокуев, 51:28).

С 28-ю очками «Динамо» осталось на 10-м месте в Западной конференции КХЛ, до 8-го места (зоны плей-офф) - 15 очков.

28 декабря «зубры» в Екатеренбурге сыграют с «Автомобилистом».

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