КП Беларусь
Под Малоритой грузовик врезался в трактор с новогодними елками
Водитель трактора погиб
Под Малоритой грузовик врезался в трактор с новогодними елками. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария произошла 26 декабря около 13:50. По предварительной информации, на 43-м километре автодороги Р17 "Брест-граница Украины-Олтуш" столкнулись автомобиль "МАЗ" в составе с полуприцепом и трактор.
От удара трактор опрокинулся, в результате чего тракториста выбросило из кабины на дорогу под колеса грузовика, рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.