2018-12-26T18:55:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Малоритой грузовик врезался в трактор с новогодними елками

Водитель трактора погиб
Надежда СЕРГЕЕВА
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Под Малоритой грузовик врезался в трактор с новогодними елками. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкомаПод Малоритой грузовик врезался в трактор с новогодними елками. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария произошла 26 декабря около 13:50. По предварительной информации, на 43-м километре автодороги Р17 "Брест-граница Украины-Олтуш" столкнулись автомобиль "МАЗ" в составе с полуприцепом и трактор.

От удара трактор опрокинулся, в результате чего тракториста выбросило из кабины на дорогу под колеса грузовика, рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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