2018-12-26T19:12:47+03:00
Политика
КП Беларусь

В белорусской армии появилась IT-рота

Служить в нее отправились 40 человек
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Беларуси появилась первая ИТ-рота. Фото с сайта pixabay.comВ Беларуси появилась первая ИТ-рота. Фото с сайта pixabay.com
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Первоначальный конкурс в роту информационных технологий превысил 8 человек на место. В ней служат люди с техническим образованием по IT-специальности, которые проявили наибольшую заинтересованность в службе именно в этой роте, пишет belta.by.

Задачи военнослужащих IT-роты будут связаны непосредственно с программированием. В аудитории на данный момент развернуто 44 рабочих места. За каждым молодым человеком на все время службы будет закреплен отдельный современный компьютер, рассказал министр обороны Андрей Равков.

У каждого военнослужащего IT-роты будет руководитель из числа офицеров Военной академии, научно-исследовательского института Вооруженных Сил, управлений Министерства обороны и Генштаба. Кураторы будут определять для молодых людей алгоритм работы.

Военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб, приняли Военную присягу. Сейчас у них продолжается общевойсковая подготовка.

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