С 1 января вырастут зарплаты белорусских строителей

Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства уже подписано

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Постановление "Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда" вступит в силу с 1 января 2019 года, пишет belta.by.

– Новый уровень цены человеко-часа позволит обеспечить достойную заработную плату высококвалифицированным рабочим строителям, а также исключит формирование заработной платы по региональному признаку, – рассказали в министерстве.

Цена человеко-часа рабочего четвертого разряда, согласно документу, повышается до 7,03 рубля при выполнении пусконаладочных работ и до 8,15 рубля при выполнении строительно-монтажных работ.

– При повышении на 35 процентов цены человеко-часа рабочего четвертого разряда до уровня 8,15 рубля в целом по республике уровень сметной заработной платы рабочего четвертого разряда составит 1369,2 рубля, – сообщили в Минстройархитектуры.