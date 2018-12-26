В Гомеле на пожаре в кухне пострадала 85-летняя женщина

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Пожар произошел утром 25 декабря в доме 97 по улице Советской. Хозяйку квартиры, пенсионерку 1933 года рождения, которая проживает одна, спасатели обнаружили в ванной. Женщину передали работникам медицинской службы МЧС, после осмотра которыми, с отравлением продуктами горения, ожогами спины, рук, ног пенсионерку госпитализировали.

По предварительно информации, пожилая женщина снимала кастрюлю с плиты, использую при этом полотенце, сообщили в МЧС. Конфорка газовой плиты была зажженной и в какой-то момент пламя перекинулось на полотенце, после чего загорелась одежда на самой хозяйке. Соседи, почувствовав запах дыма, выбили дверь в квартиру и, обнаружив в кухне пожар, потушили его своими силами, залив водой.

В результате пожара огнем повреждено имущество в кухне.