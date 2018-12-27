2018-12-27T08:43:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле школьникам разрешили бесплатный проезд в маршрутках при наличии фликера

Акция проходит во время каникул для учеников младших классов
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле школьникам разрешили бесплатный проезд в маршрутках при наличии фликераВ Гомеле школьникам разрешили бесплатный проезд в маршрутках при наличии фликераФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Уже традиционно на школьных каникулах предприятие «Гомельоблпассажиртранс» при поддержке Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома проведет акцию «Фликер вместо проездного». До 7 января ученики младших классов могут ездить бесплатно в маршрутных такси Гомеля, если предъявят водителю фликер.

- Профилактическое мероприятие направлено на популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, - объяснили в ГАИ.

Напомним, впервые в Беларуси такая акция прошла в Гомеле на осенних каникулах. Перевозчики практически единогласно решили поддержать предложение местных властей. Ученики 1-4 классов бесплатно ездили в маршрутках, если показывали водителям фликер. Причем, светоотражающий элемент может быть прикреплен как на куртке, так и на рюкзаке ребенка.

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