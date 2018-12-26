В Минске водителя автобуса задержали за хранение марихуаны

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У сотрудников отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска имелась оперативная информация о том, что 40-летний минчанин, работающий водителем автобуса, причастен к хранению наркотиков. Информация подтвердилась, и оперативники задержали мужчину.

Во время осмотра квартиры мужчины оперативники обнаружили и изъяли 28,76 грамма марихуаны.

Минчанин пояснил милиционерам, что хранил наркотики исключительно в личных целях и не планировал сбывать. Сейчас оперативные сотрудники проверяют достоверность этой информации, сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.

В отношении мужчины Советским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси за незаконный оборот наркотических средств. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.