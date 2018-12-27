Лукашенко поздравил Депардье с 70-летием

Актер говорил, что ему очень нравится в Беларуси, и обещал вернуться

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Президент Беларуси направил поздравления французскому актеру Жерару Депардье, который 27 декабря отмечает свое 70-летие. Александр Лукашенко желает известному артисту, чтобы его талант и профессионализм еще долгие годы были востребованными, а творческая деятельность стала примером для многих поколений.

- Благодаря выдающимся артистическим способностям вы завоевали сердца многочисленных поклонников как во Франции, так и далеко за ее пределами, - цитирует Лукашенко пресс-служба.

По словам президента, в Беларуси «хорошо знают актера и ценят как мастера, глубоко увлеченного своим делом».

Напомним, Депардье приезжал в Беларусь в 2015 году. Тогда Лукашенко показал актеру свою резиденцию и научил вручную косить траву. Также французский гость побывал на ферме и сказал, что счастлив быть в Беларуси:

- Здесь очень красивые женщины, хорошее молоко, хорошее мясо для такого бычка, как я. Так что я вернусь.