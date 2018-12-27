В Полоцке очевидцы спасли женщину на пожаре

В Полоцке на пожаре соседи спасли женщину до того, как приехали сотрудники МЧС.

Ее вывели из дома до того, как приехали спасатели

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Хозяйка частного дома спасена на пожаре в Полоцке 26 декабря. Сообщение о том, что горит дом, расположенный по улице Дружбы, поступило в МЧС в 17.10. Когда спасатели прибыли по вызову, оказалось, что соседи спасли хозяйку дома - 42-летнюю женщину.

- В результате пожара огнем повреждено имущество в жилой комнате. Специалисты устанавливают причину возгорания, - рассказали в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.