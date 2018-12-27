Минздрав составил список обязательных для аптек лекарств

В списке более 240 лекарств. Фото: Оксана БРОВАЧ

В нем более 240 препаратов белорусского и российского производства

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Перечень установлен постановлением Минздрава от 10 декабря 2018 года № 92. В этом списке есть такие лекарства.

Для обмена веществ и пищеварения: омепразол, смазматон, дротаверин, нифуроксазид и другие.

Для сердечно-сосудистой системы: валидол, мельдоний, фуросемид, глицерил тринитрат, гепарин.

Для костно-мышгечной смстемы: нимесулид, кеторолак, ибупрофен.

Для нервной системы: лидокаин, парацетамол, цитрамон-боримед, пирацетам, глицин, англимакс.

Для лечения дерматологических заболеваний: нистатин, метилурацил, миконазол.

Противоопухолевые: интерыерон альфа-2b.

Для дыхательной системы: амброксол, лоратадин, оксиметазолин, риноцил.

Для органов чувств: диклофенак, искусственные слезы, глазные капли левофлоксацин.

Постановление вступит в силу через месяц.