Минздрав составил список обязательных для аптек лекарств
Перечень установлен постановлением Минздрава от 10 декабря 2018 года № 92. В этом списке есть такие лекарства.
Для обмена веществ и пищеварения: омепразол, смазматон, дротаверин, нифуроксазид и другие.
Для сердечно-сосудистой системы: валидол, мельдоний, фуросемид, глицерил тринитрат, гепарин.
Для костно-мышгечной смстемы: нимесулид, кеторолак, ибупрофен.
Для нервной системы: лидокаин, парацетамол, цитрамон-боримед, пирацетам, глицин, англимакс.
Для лечения дерматологических заболеваний: нистатин, метилурацил, миконазол.
Противоопухолевые: интерыерон альфа-2b.
Для дыхательной системы: амброксол, лоратадин, оксиметазолин, риноцил.
Для органов чувств: диклофенак, искусственные слезы, глазные капли левофлоксацин.
Постановление вступит в силу через месяц.