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В Минском зоопарке умер зубренок, которому всем миром выбирали имя
Зубренка Булата должны были перевезти в зоопарк Казахстана
В Минском зоопарке осталась жить пара зубров.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Погиб 8-месячный зубренок Булат - так его назвали пользователи соцсетей. Его должны были перевезти в Казахстан, чтобы спарить с местной самкой. Однако произошел несчастный случай, и наш зубренок погиб, так и не доехав до места назначения.
Как сообщает «Зеленый портал», зубр получил несовместимые с жизнью травмы.
- Такое случается не только с животными, но и с людьми. Обстоятельства сложились так, что он погиб по независящим от людей причинам, - пояснила ведущий зоотехнолог зоопарка.
Подробностей происшествия не сообщают.
В Минском зоопарке остается жить еще одна пара зубров, которая может дать потомство.