В Минском зоопарке умер зубренок, которому всем миром выбирали имя

Изменить размер текста: A A

Погиб 8-месячный зубренок Булат - так его назвали пользователи соцсетей. Его должны были перевезти в Казахстан, чтобы спарить с местной самкой. Однако произошел несчастный случай, и наш зубренок погиб, так и не доехав до места назначения.

Как сообщает «Зеленый портал», зубр получил несовместимые с жизнью травмы.

- Такое случается не только с животными, но и с людьми. Обстоятельства сложились так, что он погиб по независящим от людей причинам, - пояснила ведущий зоотехнолог зоопарка.

Подробностей происшествия не сообщают.

В Минском зоопарке остается жить еще одна пара зубров, которая может дать потомство.