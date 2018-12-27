Мужчина, который хотел отомстить виновнице гибели своего сына, искалечив ее, осужден на шесть лет

Его сын разбился в аварии в машине, за рулем которой была девушка

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В Сенно завершился суд над 51-летним мужчиной, который нанял исполнителя, чтобы отомстить 21-летней девушке. В мае автомобиль, за рулем которого была девушка, попал в аварию. В том ДТП погибли двое подростков. Один из погибших был сыном мужчины. Несмотря на то, что девушку - виновницу аварии осудили, мужчина решил отомстить ей за гибель своего ребенка. Он нанял человека, который должен был искалечить ее. По условиям сделки за гонорар в 1000 долларов исполнитель должен был ослепить девушку и лишить ее руки и ноги.

Заказчику показали фото жертвы с телесными повреждениями. О том, что это был фотомонтаж, мужчина не догадался и согласился оплатить «работу». Его задержали правоохранительные органы.

Вначале мужчину обвиняли в подготовке к убийству, позже обвинение было переквалифицировано. Суд признал его виновным в приготовлении к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, носящим характер мучения и истязания, по найму. Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.