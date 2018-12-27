2018-12-27T12:47:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске появилась елка-путешественница

Концептуальная светящаяся конструкция собирает вокруг себя детвору и взрослых
Наталья ПАРТОЛИНА
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Вокруг бродячей елки можно водить хороводы вместе с соседями. Фото: Сергей СЕРЕБРО.Вокруг бродячей елки можно водить хороводы вместе с соседями. Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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По витебским дворам путешествует елка. Сооружение весьма концептуальное, авангардистское и абстракционистское - елка-путешественница собрана из светящихся квадратов и параллелепипедов. Что, впрочем, вполне в духе Витебска, где творил Казимир Малевич.

Детвору и взрослых, которые собираются вокруг елки, развлекают аниматоры. Есть, разумеется, и Дед Мороз, и Снеговик. А тех, кто замерз, угощают горячим чаем. Таким образом поздравляет жителей города с наступающим новым годом компания velcom. Елка-путешественница была замечена в одном из дворов по проспекту Победы. В ближайшие дни «поймать» ее можно будет на проспекте Строителей, Московском проспекте и улице Петруся Бровки.

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