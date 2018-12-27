Минская елка названа одной из лучших в Европе

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Телеканал Euronews включил в список самых красивых елок в Европе ель в Минске, но не главную, а ту, которую установили у Дворца спорта. Оригинальная елка попала в топ-16, в который включены новогодние красавицы в Париже, Варшаве, Праге, Берлине, Лондоне, а также в Москве и Донецке.

Интересно, что в список лучших попала и прошлогодняя елка в Афинах, на которую похожа нынешняя минская ель. Как уже рассказывала «Комсомолка», дизайнер Адриан Храпицкий не скрывает, что за основу была взята концепция греческой елки, но настаивает, что между ними есть существенная разница. Например, отличием или доработкой минской елки является то, что ее элементы несимметричны друг относительно друга, а развернуты немного хаотично, как коленвал.