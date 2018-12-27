Сегодня в Минске пройдет всебелорусская елка для пионеров

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На праздник смогут попасть 320 детей - октябрят и пионеров из всех областей и города Минска.

- Это самые активные и талантливые ребята, которые на протяжении года становились победителями и призерами пионерских конкурсов разного уровня, - объяснила выбор гостей председатель Центрального совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» Александра Гончарова.

Детям покажут мюзикл «Новогодняя академия», а потом они встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

- Будут организованы веселые конкурсы и подвижные игры. Ребята смогут превратиться в любимого сказочного персонажа с помощью аквагрима, а ведущие-аниматоры сделают праздник веселым и зажигательным.

А в конце пионерской елки каждому ребенку дадут сладкий подарок от Белорусской республиканской пионерской организации, сообщает belta.by.