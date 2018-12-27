Кочанова встретилась с главой администрации Путина

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Меморандум о сотрудничестве заключили администрации президентов России и Беларуси. Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова совершила визит в Москву, где встретилась с руководителем российского ведомства Антоном Вайно, оба подписали меморандум о сотрудничестве.

Документом оговорено взаимодействие и проведение консультаций между президентскими администрациями двух стран по широкому кругу вопросов. Речь идет о юридических вопросах, информационно-коммуникационных технологиях, а также госслужбе, подготовке кадров и нормотворчестве, сообщает belta.by.

Напомним, 25 декабря в Москве на переговорах встречались президенты двух государств Владимир Путин и Александр Лукашенко.